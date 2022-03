Störung : Spotify war am Dienstagabend weltweit nicht erreichbar

Spotify-Userinnen und -User berichteten am Dienstagabend von einer Störung beim Streamingdienst. Das Problem schien weltweit aufzutreten. Auch in Deutschland waren mehr als 100’000 Meldungen eingegangen.

Auch in der Schweiz ist Spotify am Dienstagabend nicht erreichbar.

Am Dienstagabend hatten Spotify -Userinnen und -User keinen Zugang mehr zum Streamingdienst. News-Scouts berichteten, dass sie automatisch aus dem Dienst ausgeloggt wurden und sich nicht mehr einloggen konnten. Auch der Onlinedienst Discord war vorübergehend nicht erreichbar. Der Grund der Störung war lange unbekannt. «Irgendetwas stimmt nicht, und wir untersuchen es. Danke für Eure Berichte!», erklärte das schwedische Unternehmen auf Twitter am Dienstagabend. Spotify machte zunächst keine Angaben über die Ursache der Störung und wie lange sie anhalten wird.

Kurz vor 21 Uhr kam dann die Entwarnung seitens Spotify: «Everything’s looking much better now!», tweetete der Streamingdienst. Auch die Störungsmeldungen auf allestörungen.ch gingen stark zurück.