Laut Medienberichten: Weltweit sollen täglich rund 150 Credit Suisse-Angestellte ihren Hut nehmen

Sergio Ermotti steht seit kurzem wieder an der Spitze UBS.

Die Integration in die neue Mega-Bank soll noch vier Jahre dauern, deshalb stelle die Bank nun neue Mitarbeitende ein.

Mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ist sie nun die einzige Grossbank des Landes und hat mit Sergio Ermotti einen Schweizer an der Spitze. Die Sache hat aber einen bitteren Nachgeschmack – es müssen Stellen gestrichen werden, da sich die UBS mit der Übernahme auch Risiken von rund 150 Milliarden Franken ins Haus geholt hat.

150 Kündigungen täglich

Insbesondere im Investment Banking sowie in den Regionen Asien-Pazifik und Amerika sollen die Kündigungen fast im Minutentakt bei den Personalabteilungen eintreffen. Das sei darauf zurückzuführen, dass es das erklärte Ziel der UBS ist, das risikoreiche Investment Banking der Credit Suisse einzuschränken.

Kündigungswelle könnte das Tagesgeschäft destabilisieren

In vielen Abteilungen sollen zudem die Projekte auf Eis liegen, zumindest bis die Genehmigung der Übernahme durch die UBS von allen Behörden erfolgt ist. Dies sollte in den nächsten Tagen oder spätestens Wochen der Fall sein. Die Kündigungswelle könnte im schlimmsten Fall das Tagesgeschäft destabilisieren, da die vollständige Integration der Credit Suisse in die neue Mega-Bank bis zu vier Jahren dauern könnte.