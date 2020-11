SVP-Politiker twittert«Weltweit sterben Menschen, und wir wollen Gratis-Tampons für wenige»

1 / 6 Am Mittwoch stimmte eine grosse Mehrheit des Basler Parlaments für die Einführung von kostenlosen Menstruationsartikeln an Schulen. KEYSTONE Für Jungpolitikerin Jessica Brandenburger war es ein «Moment, der unter die Haut geht», wie sie auf Facebook schrieb. Facebook SVP-Grossrat Joël Thüring hält dies nicht für die Aufgabe des Staates. Er teilt seine Meinung auf Twitter. Daraufhin kam eine hitzige Diskussion auf. Screenshot Twitter

Der Anzug von Jessica Brandenburger wurde im Basler Parlament zur Prüfung überwiesen.

Wie Gratis-Menstruationsartikel eingeführt werden können, wird jetzt geprüft.

Im Grossen Rat stiess das Anliegen auf Zustimmung.

SVP-Grossrat Joël Thüring hält Gratis-Tampons für ein «First World Problem».

«Es gibt Momente in der Politik, die gehen unter die Haut. Heute Abend war so einer», schrieb Jessica Brandenburger am Mittwochabend um 22.25 Uhr auf Facebook. Soeben hatte der Basler Grosse Rat den Anzug für Gratis-Hygieneprodukte an Basler Schulen mit 63 zu 19 Stimmen der Regierung überwiesen, den die junge SP-Politikerin im September eingereicht hatte.

Gegen die kostenlose Abgabe von Menstruationsartikeln war in erster Linie die SVP. Grossrat Joël Thüring (SVP) hat am Parlamentsentscheid gar keine Freude und machte seinem Ärger auf Twitter Luft: «Weltweit: Menschen sterben an Corona. Weltweit: Die Wirtschaft geht wegen Corona vor die Hunde. Wir so: Gratis-Tampons für Wenige», schreibt er und nennt es ein «First World Problem».

In den Kommentaren zu Thürings Tweet entstand eine hitzige Diskussion. Jemand fragt, ob Männer dann nicht kostenlos Rasierutensilien zur Verfügung gestellt bekommen sollten. Denn: «Männer bekämpfen den Bartwuchs ein Leben lang, die Frauen benötigen irgendwann nach 40 keine Tampons mehr. Das ist eine krasse Benachteiligung der Männer.» Eine Nutzerin kontert darauf: «Frauen benutzen genauso Rasierschaum und -messer. Menstruationsprodukte sind wohl die einzigen Produkte, welche nur Frauen benutzen und dies auch müssen.»

«Gratis-Tampons keine prioritäre Staatsaufgabe»

Auf Anfrage gibt Thüring an, hinter der Aussage des Tweets zu stehen. «Der Tweet stimmt ja auch», sagt er. Er glaube, dass es zurzeit wichtigere und grössere Probleme auf der Welt gibt. Der Staat müsse zum Beispiel zurzeit viele Menschen vor Arbeitslosigkeit und Armut schützen. «Da dünkt mich die Verteilung von Gratis-Tampons nun nicht gerade eine prioritäre Staatsaufgabe.»

Ausserdem würde die Abgabe von Gratis-Tampons nur sehr wenige Frauen betreffen, da ein Grossteil der menstruierenden Personen in Basel-Stadt derzeit nicht an eine Schule gehe. Er findet: «Tampons von etwa 25 Rappen pro Stück können vom Elternhaus den Mädchen zur Verfügung gestellt werden.» Dennoch sei er aber dafür, dass das Thema Menstruation in Schulen besprochen und die Jugendlichen dafür sensibilisiert werden. «Der Rest ist Privatsache.»

«Er ist kein Experte»

«Eigentlich ist es mir egal, was Joël Thüring auf Twitter postet», sagt Jessica Brandenburger auf Anfrage. «Jeder, der bei der Diskussion im Parlament dabei war, hat bemerkt, dass er kein Experte ist, wenn es um das Thema Menstruation geht.» Im Grossen Rat streckten am Mittwochabend aber auch Politikerinnen aus allen Lagern die Hände, als von der SVP die Frage aufgeworfen wurde, wie viele Mädchen denn schon von der Schule nach Hause gegangen seien, weil sie die Mens bekommen hatten und keine Hygieneprodukte dabeihatten. «Sogar einige solidarische Männer zeigten, dass sie alle schon das Mädchen waren, das beschämt nach Hause ging, weil es seine Tage bekommen hatte. Das Bild werde ich so schnell nicht vergessen», so Brandenburger.

Nach der Annahme des Anzugs im Parlament soll jetzt geprüft werden, wie die Bereitstellung kostenloser Hygieneartikel an kantonalen Schulen eingeführt werden kann und ob auch nachhaltige Produkte wie wiederverwendbare Menstruationstassen in das Konzept integriert werden können, wie dem Anzug entnommen werden kann. Zusätzlich soll geprüft werden, wie das Tabuthema Menstruation stärker in die Gesundheitserziehung eingebaut werden könnte.

Junge Frauen befürworten die Einführung von kostenlosen Menstruationsartikeln an der Schule. Nora Bader