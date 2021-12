An Heiligabend : Weltweit über 4500 Flüge ausgefallen

Verschiedene Fluggesellschaften begründeten die Ausfälle vor allem mit Krankmeldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Gemäss Schätzungen hatten allein in den USA 109 Millionen Menschen geplant, zwischen dem 23. Dezember und dem 2. Januar zu verreisen.

Weltweit sind an den Weihnachtstagen mehr als 4500 Flüge ausgefallen. Allein rund ein Viertel der stornierten Flüge betraf die USA, wie Daten der Website Flightaware.com vom Freitagabend zeigten. Bis 21.30 Uhr am Freitag zeigte Flightaware.com weltweit 2325 entfallene Flüge an. Rund 11’000 weitere Flüge waren von Verspätungen betroffen. Für den ersten Weihnachtsfeiertag wurden der Website zufolge bereits 1400 Flugausfälle angekündigt.