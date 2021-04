Pandemie : Weltweit über 150 Millionen Corona-Infektionen

Ende Januar wurde die Schwelle von 100 Millionen Infektionen bekanntgegeben. Jetzt sind es bereits 50 Millionen mehr.

300’000 Neuinfektionen pro Tag: Ein Covid-19-Patient wartet in Indien auf ein Spitalbett. (29. April 2021)

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen auf mehr als 150 Millionen angestiegen. Das ging am Donnerstagabend aus Daten der US-Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Erst vor gut drei Monaten, am 26. Januar, war die Schwelle von 100 Millionen bekannten Infektionen überschritten worden.