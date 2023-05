Überwachen und spionieren – mit Hilfe eines Basler Tech-Nerds

Der Basler ETH-Ingenieur Anders Fink hat sich in zweifelhafte Dienste gestellt. Der Lokalpolitiker der Piratenpartei in Basel bietet weltweit Spionagedienstleistungen für Regierungen und Private an. Er operiere dabei in einem legalen Graubereich, schreibt der «Tages-Anzeiger» basierend auf einer internationalen Recherche mit der Investigativplattform Lighthouse Reports.