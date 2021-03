WHO mahnt zur Vorsicht : Weltweite Corona-Zahlen steigen wieder

«Enttäuschend, aber nicht überraschend»: Die Weltgesundheitsorganisation beobachtet bei den Corona-Infektionszahlen weltweit einen Aufwärtstrend.

1 / 4 Steigende Fallzahlen: Nach sechs Wochen mit sinkender Tendenz nehmen die Infektionen mit dem Coronavirus weltweit wieder zu. REUTERS «Das ist enttäuschend, aber nicht überraschend», sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. via REUTERS Ursachen könnten die Corona-Lockerungen und die ansteckenderen Varianten des Virus sein – «und dass die Menschen weniger vorsichtig werden». REUTERS

Darum gehts Nach sechs Wochen mit sinkender Tendenz steigen die Corona-Infektionszahlen weltweit wieder.

Ursachen könnten laut WHO Corona-Lockerungen und Virus-Mutationen sein.

Die WHO hält ein Ende der Pandemie noch in diesem Jahr für unrealistisch.

Die weltweit gemeldeten Corona-Infektionszahlen steigen wieder. Nach sechs Wochen mit sinkender Tendenz gebe es nun wieder einen Zuwachs, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Montag in Genf. Abgesehen von Afrika und der Region im westlichen Pazifik sei überall ein Aufwärtstrend zu beobachten. «Das ist enttäuschend, aber nicht überraschend.» Ursachen könnten die Corona-Lockerungen und die ansteckenderen Varianten des Virus sein – «und dass die Menschen weniger vorsichtig werden», sagte Tedros.

Der WHO-Chef ermahnte die internationale Gemeinschaft erneut, nicht allein auf Impfungen zu setzen. Grundsätzliche Hygieneregeln seien weiterhin Fundament der Pandemie-Bekämpfung.

WHO rechnet nicht mit baldigem Pandemie-Ende

Ein Ende der Coronavirus-Pandemie noch in diesem Jahr hält die WHO für unrealistisch. Impfstoffe könnten aber helfen, Todesfälle und Krankenhausbehandlungen wegen des Virus drastisch zu reduzieren, sagte der Direktor des WHO-Notfallprogramms, Michel Ryan. Es sei noch zu früh, von einem Ende der Pandemie zu sprechen. Jetzt gehe es darum, die Übertragung des Virus so gering wie möglich zu halten.

Ryan sagte, Daten zeigten, dass viele der bislang zugelassenen Impfstoffe eine Hilfe dabei seien, die explosionsartige Verbreitung des Virus zu bremsen. «Falls die Impfstoffe anfangen, sich nicht nur auf Todesfälle und Krankenhauseinweisungen auszuwirken, sondern auch eine deutliche Folge auf Übertragungsdynamik und Übertragungsrisiko haben, dann werden wir uns schneller auf eine Kontrolle dieser Pandemie zubewegen», sagte Ryan. Eine solche Entwicklung sei aber keineswegs garantiert, warnte er.

Ghana beginnt Impfprogramm erst diese Woche

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, es sei bedauerlich, dass in reichen Staaten bereits jüngere Menschen und gesunde Erwachsene geimpft würden, während ärmere Länder noch nicht einmal Impfstoff für unter hohem Risiko arbeitende Krankenhausangestellte hätten. Ghana beginne sein Impfprogramm erst diese Woche – drei Monate nach den USA, Grossbritannien und Kanada.

«Länder befinden sich nicht in einem Wettkampf gegeneinander», sagte Tedros. «Dies ist ein gemeinsames Rennen gegen das Virus.» Alle Staaten müssten daran mitwirken, das Virus weltweit zu unterdrücken. Bis Ende Mai erwarte die WHO, dass 237 Millionen Dosen Impfstoff zur Verteilung in 142 ärmeren Ländern bereitstünden.