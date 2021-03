«Arena»-Moderator : «Weltwoche» bezeichnet Sandro Brotz als «fatalste Fehlbesetzung»

Sandro Brotz ruiniere die «Arena», kritisiert die «Weltwoche» in ihrer neuen Ausgabe scharf. Auslöser ist ein Tweet des SRF-Manns gegen die Liestal-Demonstrierenden.

Am Samstag demonstrierten rund 6000 Menschen in Liestal BL gegen die Corona-Massnahmen.

Seit seinem Liestal-Tweet am Samstag erhält SRF-Moderator Sandro Brotz zahlreiche Hass-Kommentare im Netz.

Die «Weltwoche» greift das Thema in ihrer neuen Ausgabe auf und nimmt Brotz in die Mangel: Er sei mit seiner privaten Meinungsäusserung zu weit gegangen.

Am Samstag äusserte sich SRF-Moderator Sandro Brotz (51) auf Twitter kritisch zu den Liestal-Demonstrierenden.

«Darf sich ein Aushängeschild des öffentlichen Rundfunks derart verächtlich über Andersdenkende äussern?», fragt sich die «Weltwoche» in ihrer neusten Ausgabe vom Donnerstag. Gemeint ist Sandro Brotz (51), Moderator der Sendung «Arena».

Am späten Samstagabend hatte der SRF-Mann einen kritischen Tweet zur Corona-Demonstration in Liestal BL abgesetzt. Die Demonstrierenden müssten gar nicht erst demonstrieren, wenn sie die Massnahmen «konsequent einhielten», so Brotz. Er verglich sie ausserdem mit «Flat Earthenern» – Menschen, die glauben, die Welt sei eine Scheibe.