Krieg in der Ukraine – «Weltwoche»-Site nach Kommentar über SRF-Reporterin gehackt

In diesem enervierte er sich über die SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky, die zurzeit aus der Ukraine berichtet.

Wer zurzeit Weltwoche.ch besucht, wird von einem Bild der SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky begrüsst, die aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine berichtet. Der Webauftritt der Zeitung von Roger Köppel scheint von Hackern übernommen worden zu sein, die die Struktur der Homepage auf den Kopf gestellt haben: Das Aufrufen von Artikeln ist nicht möglich. Das Problem scheint seit etwa 16 Uhr zu bestehen.

Zuvor hatte der «Weltwoche»-Journalist Hubert Mooser in der aktuellen Ausgabe Tschirky in einem Artikel scharf kritisiert. Sie habe «selbstverständlich» keine harten Fakten zu bieten und behelfe sich mit Schilderungen über eine schlaflose Nacht und Explosionen in unmittelbarer Nähe. Die schusssichere Weste, die Tschirky zu ihrer Sicherheit trägt, verhöhnt Mooser als Inszenierung – schliesslich stehe die Reporterin «ja nicht mitten im Kugelhagel».