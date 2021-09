Aufruf auf Facebook : Wem gehört dieses 150 Jahre alte Klavier?

Es hat zwei Weltkriege, diverse Umzüge und eine Überschwemmung überlebt: Nun sucht eine Französin nach den Eigentümern eines Klaviers. Diese mussten 1944 aus Frankreich flüchten.

Das Klavier ist wohl zwischen 1860 und 1883 beim Klavierbauer Jules Rinaldi in Paris gebaut worden.

Eine junge Französin hat in den Sozialen Medien eine Suche nach den Nachfahren der Besitzer eines rund 150 Jahre alten Klaviers gestartet. «Hallo, ich werfe diese Flaschenpost ins Meer, in der Hoffnung die jüdische Familie Pinguet zu finden, die meine Familie während des Zweiten Weltkriegs zwischen 1942 und 1944 versteckt hat», schreibt Mylène Bernhardt.

Seit 1944 von Eigentümern getrennt

Einen Teil der Geschichte weiss sie noch: So habe im Jahr 1942 die Familie Pinguet Paris aus Angst vor den Razzien verlassen und einen Teil eines Eisenbahnwaggons gemietet, um dort ihr Hab und Gut, darunter das Klavier, mitzunehmen. Der Zug war dann in der Haute-Loire angekommen und Bernhardts Urgrosseltern, die in der Nähe der Bahnlinie wohnten, versteckten die Familie bei sich zu Hause. 1944 musste die Familie flüchten und schenkte das Klavier ihren Beherbergern.