Pence vs. Harris zum Abstimmen : Wem glaubt ihr mehr?

Rassismus, Jobs und Corona-Krise waren drei der grossen Themen in der TV-Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence und Kamala Harris. Schaut euch an, wer was wozu sagte, und stimmt ab, wer mehr überzeugt.

Eine Fotocollage aus der Debatte: Der republikanische Vizepräsident Mike Pence und die demokratische Herausforderin Kamala Harris. Getty Images

Darum gehts An der Debatte der US-Vizepräsidentschaftskandidaten gings um Rassismus, Jobs und Covid-19.

Was Kamala Harris und Mike Pence dazu sagten, ist in den drei Videos unten zu sehen.

Wessen Aussagen überzeugen euch mehr?

Rassismus

Mike Pence: «Joe Biden war in den letzten Jahrzehnten ein Cheerleader für das kommunistische China.»

Corona-Krise

Mike Pence: «Die Schritte im Biden-Plan sind ähnlich jenen, die Präsident Trump und ich und unsere Task Force unternommen haben.»

Jobs

Kamala Harris: «Sie haben diesen Handelskrieg verloren.»