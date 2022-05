Crowdfunding-Plattform: Wemakeit verkauft das Geschäft an die Community

Mit dem Verkauf gehe die Plattform einen weiteren Schritt in Richtung Demokratisierung der Wirtschaft. Dabei wird das gesamte Team am Verkauf beteiligt.

Eine halbe Million Personen nutzen die Crowdfunding-Plattform Wemakeit. Damit ist sie die grösste ihrer Art in der Schweiz. Zum Zehn-Jahre-Jubiläum verkauft die Firma nun ihr Geschäft an die Community: Die bestehenden Aktionäre geben 83 Prozent ihrer Papiere zum Verkauf frei, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Aktien können nicht an Börse gehandelt werden

Mit dem Verkauf gehe die Plattform einen weiteren Schritt in Richtung Demokratisierung der Wirtschaft. «Wir wollen unserer Community die Möglichkeit bieten, sich aktiv an der Entwicklung der Plattform zu beteiligen und vom künftigen Erfolg zu profitieren», sagt Rea Eggli, Mitbegründerin von Wemakeit zu 20 Minuten.

Allerdings ist Wemakeit kein börsennotiertes Unternehmen. Spekulieren können Interessenten mit den Wertanlagen also nicht. Der Aktienverkauf richte sich auch weniger an Grossinvestoren. Sondern viel mehr an Nutzerinnen und Nutzer der Plattform und solche, die an Crowdfundings interessiert sind.