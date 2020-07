Prinz Andrew, Bill Clinton, Donald Trump

Wen wird Epstein-Vertraute Maxwell ans Messer liefern?

Ghislaine Maxwell, die enge Freundin von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, wartet in einem New Yorker Gefängnis auf ihren Prozess. Es wird vermutet, dass sie einige Prominente mit ihrem Wissen um ihre Vorliebe für junge Mädchen ans Messer liefern wird, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Seine Vertraute Ghislaine Maxwell tauchte in der Follge unter. Sie kaufte unter fremdem Namen dieses Anwesen in New Hampshire – mit einer Million Dollar in Bar.

«Geiler Andy» unter Druck

Zwar war die gebürtige Britin, das neunte Kind des Medienzaren Robert Maxwell und der französischstämmigen Holocaust-Forscherin Elisabeth Meynard, nach Epsteins Selbstmord untergetaucht. Doch das FBI spürte sie Anfang Juli in New Hampshire auf und nahm sie fest. Statt auf ihrem Luxusanwesen, das passenderweise «Tuckedaway» («versteckt») heisst und von Maxwell unter fremden Namen für eine Million Dollar in bar gekauft wurde, sitzt sie inzwischen in einem New Yorker Gefängnis. Wegen mutmasslicher Suizidgefahr steht sie in Untersuchungshaft unter besonderer Beobachtung: Bettlaken und Kleidung wurden ihr weggenommen, sie muss Kleider aus Papier tragen. Kommenden Dienstag, 14. Juli, steht der nächste Gerichtstermin an (siehe Box unten).