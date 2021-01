In der Region Matterhorn wurde Karl-Erivan Haub zuletzt gesehen.

Seit dem 7. April 2018 wird der deutsche Tengelmann-Miteigentümer Karl-Erivan Haub vermisst. Der 58-Jährige war alleine zu einer Skitour in der Schweiz aufgebrochen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Die Familie ging bisher davon aus, dass er am Klein Matterhorn bei Zermatt verunglückt ist. Seit seinem Verschwinden tobt ein Machtkampf ums Erbe. Es geht um Milliarden. Zum Imperium gehören unter anderem die OBI-Baumärkte sowie die Discounter Kik und Netto. 90’000 Mitarbeiter sind in der Unternehmensgruppe beschäftigt. Seit dem Verschwinden von Karl-Erivan hat sein Bruder Christian Haub die Zügel im Familienunternehmen übernommen. Zuvor sei dieser im Schatten seines Bruders gestanden, wie deutsche Medien berichteten.