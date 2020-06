Ja-Wort

Wendler hat seine Laura heimlich in den USA geheiratet

Wendler-Hochzeit – und keiner wusste Bescheid! Der Ballermann-Sänger hat seine Freundin Laura Müller in Florida geheiratet.

27 Jahre Altersunterschied – aber wahre Liebe kennt bekanntlich keine Grenzen. So auch bei Michael Wendler (47) und Model-Freundin Laura Müller (20), die nun – nach monatelangen Vorbereitungen und medialem Dauerfeuer – endlich in den Hafen der Ehe eingelaufen sind. Die freudige Nachricht teilte Michael Wendler seinen Fans am späten Freitagabend auf Instagram mit. Der Ballermann-Barde hat seine Laura Müller heimlich in Florida geheiratet. «Wir sind überglücklich», schreibt der Wendler seinen 270’000 Followern.