Gefälschte Schlagzeilen – Wendler postet Verschwörungstheorien über verstorbenen Mirco Nontschew

Oliver Pocher, hier zusammen mit Wendler in der TV-Show «Pocher vs. Wendler», kritisiert den Schlagersänger nun auf Instagram und bezeichnet sein Verhalten als «krank, ekelhaft und pietätlos».

Michael Wendler sorgt mit seinen Verschwörungstheorien mal wieder für Empörung – und macht dabei nicht mal vor dem Tod eines Kollegen Halt. So hat der 49-Jährige auf Telegram einen manipulierten « Welt »-Artikel über den kürzlich verstorbenen Mirco Nontschew verbreitet. Die Schlagzeile wurde jedoch so bearbeitet, um den Anschein zu erwecken, dass der Comedian aufgrund einer Booster-Impfung gestorben sei.

Oliver Pocher findet Wendler «krank und pietätlos»

Oliver Pocher (43) hat nun Wind von der Sache bekommen und kritisiert den Schlagersänger in seiner Instagram-Story scharf. «Wendler, höre endlich auf, auf dem Rücken von Verstorbenen deinen Verschwörungswahn auszuleben! Es ist einfach nur krank, ekelhaft und pietätlos», so der Comedian. Weiter schreibt er: «Der König der Vollpfosten versucht noch aus dem Tod von Mirco Nontschew eine Corona-Lüge zu stricken…»

Die Sendung «RTL Samstag Nacht» machte Nontschew zur Legende. Erst vor kurzem habe er zudem eine neue Staffel der Sendung «LOL – Last one laughing» abgedreht, die im Frühjahr ausgestrahlt werden soll. Er spielte in diesem Format an der Seite von Hazel Brugger (27) und Michelle Hunziker (44).