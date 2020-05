«She said yes»

Wendler und Laura sind verlobt

Auch wenn die Scheidung mit seiner Ex noch nicht vom Tisch ist: Schlagersänger Michael Wendler hat um die Hand seiner Freundin Laura angehalten.

Der Zeitplan ist straff, alles ist durchgetaktet: Wenige Minuten zuvor durfte das Fernsehpublikum schon auf RTL von der Verlobung erfahren. «She say yes, she say yes, she say yes», sang da der Wendler theatralisch in die TV-Kamera. Laura quietschte zwischen roten Luftballons vor Freude, demonstrierte stolz ihren Verlobungsring und sagte: «Endlich!»