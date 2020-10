«Habe kein Mitleid mit ihm»Wendlers Eltern schiessen nach DSDS-Austritt gegen eigenen Sohn

Der Austritt aus der Jury von «Deutschland sucht den Superstar» von Schlagersänger Michael Wendler kam ganz unerwartet. Am Donnerstagabend machte er seinen Austritt in einem Instagram-Video publik. «Der Wendler» begründete seinen Austritt damit, dass der TV-Sender RTL gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung Corona-Propaganda verbreite.

«Wir haben schon viel erlebt, aber das ist nun der Höhepunkt»

Wendlers Mutter Christine Tiggemann weiss nicht, was in ihrem Sohn zur Zeit vorgeht: «Ich weiss ja als Mutter, wie er tickt, aber das ist ja nicht normal, wie er sich gerade verhält.» Man habe ja schon viel erlebt, aber dies sei nun der Höhepunkt, so Tiggemann in einem Interview auf RTL.