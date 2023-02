Ski-WM: Wendy Holdener holt Silber-Medaille im Parallel-Rennen

Holdener mit Silber im Parallel-Rennen Die Schwyzerin muss sich nur der Norwegerin Stjernesund geschlagen geben. (Video: SRF)

Wer hätte das nach dem enttäuschenden Teamevent gedacht? Wendy Holdener konnte nur einen Tag später in Méribel überzeugen. Nur eine Fahrerin war besser als die Schwyzerin. Maria Therese Tviberg sicherte sich im Final Gold, Holdener musste sich mit Silber begnügen. Bronze ging an die norwegische Landsfrau Thea Louise Stjernesund.

Holdener gewann 2016 beim City-Event in Stockholm ihr einziges Einzel-Parallel-Rennen im Weltcup. Mit Silber in Méribel schraubt Holdener ihr WM-Medaillen-Konto auf sechs. In Méribel hatte sie bereits in der Kombi Silber gewonnen.

Bei den Männern wurde der Deutsche Alexander Schmid Weltmeister, Dominik Raschner (AUT) gewann Silber, Timon Haugan (NOR) Bronze.

Es war die Dernière

Es waren das die letzten Parallel-Rennen an einer Ski-WM. Der französische FIS-Generalsekretär Michel Vion sagte am Montagabend im RTS: «Wir werden die Parallel-Rennen aufgeben.»

Neben den Parallel-Rennen stirbt auch die Kombi aus. Dafür soll ab 2025 in Saalbach neu eine Team-Kombination stattfinden – so hat das die FIS zumindest angedacht. In der Team-Kombi fährt ein Teammitglied einen Super-G, das andere einen Slalomlauf – dann werden beide Zeiten addiert. Dieses Format wurde bereits heuer an der Junioren-WM ausprobiert.

Doch zurück zur Dernière: Der Final am Mittwoch ging ohne Schweizer Männer vonstatten, Gino Caviezel, Livio Simonet, Semyel Bissig und Thomas Tumler waren alle in der Quali gescheitert. Bei den Frauen vertraten Holdener, Ellenberger und Rast die Schweiz, Aline Danioth war ebenfalls in der Quali gescheitert. Ellenberger und Rast scheiterten bereits im Achtelfinal, der Rest ist bekannt.