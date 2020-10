Auch Lara Gut-Behrami startet am Samstag in die neue Ski-Saison.

Wendy Holdener wird beim Weltcup-Auftakt der Frauen am Samstag starten. Dies gab die 27-Jährige am Donnerstag nach einem weiteren Schneetraining auf der Diavolezza bekannt. «Ich hatte ein paar gute Trainingstage und fühle mich wohl. Das Team und ich haben gemeinsam entschieden, dass ich in Sölden starten werde. Darüber freue ich mich sehr», so Holdener.