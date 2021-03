Corona-Schock in Lenzerheide : Wendy Holdener ist positiv auf das Coronavirus getestet worden

Im Schweizer Ski-Team am Weltcupfinal in Lenzerheide wurden zwei Personen positiv auf Corona getestet. Darunter auch Wendy Holdener.

Wendy Holdener und der Trainer Klaus Mayrhofer wurden am Donnerstag bei den offiziellen Corona-Schnelltests des Organisationskomitees in Lenzerheide positiv getestet. Das teilt Swiss-Ski am Donnerstagabend mit. Beiden gehe es gut. «Sie befinden sich in Isolation und haben am Donnerstagabend zur Nachkontrolle auch noch einen PCR-Test gemacht», heisst es in der Mitteilung. Das Resultat dieses Bestätigungstests werde am Freitagvormittag erwartet. «Keine weiteren Mitglieder des Schweizer Teams beim Weltcup-Finale in Lenzerheide wurden am Donnerstag positiv getestet», so Swiss-Ski weiter. Das Weltcupfinal dürfte damit gelaufen sein für Holdener. Sie wird am Wochenende wohl weder am Riesenslalom noch am Slalom teilnehmen.