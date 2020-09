Es passierte im Slalom-Training in Saas-Fee: Wendy Holdener stürzte und wurde dabei am Wadenbein verletzt. Sie musste an Krücken gehen. Doch jetzt braucht sie diese nicht mehr, wie sie ihren Fans auf Insta zeigte. In einem Video ist sie zu sehen, wie sie aus dem Bett aufsteht und glücklich die Krücken wegwirft, weil sie wieder selber gehen kann.