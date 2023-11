Wengi BE: Diese Bauern lassen sich das Güllen nicht verbieten

Am 13. November versammelte sich die Bauernschaft von Wengi BE bei der Gemeindeversammlung, um gegen das neue Polizeireglement anzugehen. Und das mit Erfolg.

Darum gehts In der Gemeinde Wengi stand am Montag das neue Polizeireglement zur Abstimmung.

Es wollte die landwirtschaftliche Arbeit zeitlich einschränken, um Lärm zu reduzieren.

Ein solches Reglement schaffe nur mehr Probleme, als sie zu lösen, meinte die anwesende Bauernschaft.

Mit einer knappen Mehrheit wurde das Reglement abgelehnt.

In der kleinen Berner Gemeinde Wengi fand am Montag die Gemeindeversammlung statt. Wichtiger Punkt auf der Traktandenliste: ein neues Polizeireglement. Im Nachhinein verschickte die Gemeindeverwaltung eine Medienmitteilung, in der sie von einem «Bauernaufstand» und einem «Grossaufmarsch» schrieb. Was ist passiert?

Mit dem Polizeireglement wollte der Gemeinderat den landwirtschaftlichen Betrieb im Dorf einschränken: Es sollte nicht mehr möglich sein, Gülle am Samstagnachmittag oder Sonntag auszubringen. Zudem sollten die Landwirte künftig die Strassen direkt reinigen, nachdem sie zum Beispiel durch Traktoren verdreckt wurden. Die Nutzung von «lärmintensiven» Geräten wie Rasenmähern, Häckslern oder Laubbläsern sollte während der Mittags- und Nachtruhe verboten werden. An Wochentagen sollte ab 20 Uhr nicht mehr der Rasen gemäht werden, am Samstag sogar ab 18 Uhr.

Der Bauernaufstand kritisiert die Umsetzbarkeit

Die Bauernschaft sah im neuen Polizeireglement im ersten Moment einen Angriff auf sich, erzählte Adrian Hauert, ein Hofbetreiber aus Wengi bei Büren, gegenüber «Ajour», das zuerst über den Fall berichtete. «Wir haben uns formiert», so der Landwirt. Drei Viertel aller Bäuerinnen und Bauern aus dem Dorf seien anwesend gewesen.

Hauert kritisiert das neue Reglement: Er sei nicht einverstanden mit der Regelung, dass man an Wochenenden keine Gülle ausbringen soll. Landwirte würden normalerweise die Jauche sowieso nicht an Wochenenden ausbringen. So ein Verbot schränke die Landwirtschaft unnötig ein. Ausserdem sagt er, dass die Gülle weit weg von den Häusern auf den Feldern lande und nicht in der Nähe von Wohngebieten versprüht werde.

Er kritisierte auch die Regelung, dass nach Verschmutzung der Strassen durch Maschinen und Traktoren direkt gereinigt werden müsse. In der Praxis sei dies nicht umsetzbar. Gerade bei schlechtem Wetter verdrecke man ungewollt die Strassen; «dann kann man nicht immer gleich putzen», so Hauert.

Das Reglement schaffe nur mehr Probleme, meinte die anwesende Bauernschaft abschliessend. Zusätzlich könne das Reglement den Dorffrieden stören, wenn zum Beispiel ein lauter Rasenmäher einen Nachbarschaftsstreit auslöse. «Das fördert das Zusammenleben nicht, wenn die Polizei wegen jeder Bagatelle ausrückt», so Hauert.

Der Gemeinde ging es um Ruhe

«Wir wollten nicht die Landwirte schikanieren», sagte die Gemeindeschreiberin an der Versammlung laut «Ajour». In der Medienmitteilung schreibt die Gemeinde, sie habe sich «vermehrt mit Problemen im Bereich Alltagslärm, Nacht- und Mittagsruhestörungen sowie Ruhe an Feiertagen, beschäftigen» müssen. Die meisten würden aber Rücksicht auf die Nachbarschaft nehmen; «die, die es gut machen, betrifft es ja nicht», so die Gemeindeschreiberin.

Knapper Sieg für die Bäuerinnen und Bauern

Am Ende setzten sich die Bäuerinnen und Bauern durch: 55 Personen nahmen an der Gemeindeversammlung teil, davon stimmten 22 gegen das Reglement, 20 dafür, die restlichen Stimmberechtigten enthielten sich. Ein voller Erfolg für Hauert: . «Wir können ein nachbarschaftliches Problem nicht in einem Reglement lösen», sagte er zu «Ajour». Er betonte aber, dass das kein Freipass sei. Die Landwirtschaft müsse Verständnis für die Anliegen der Bevölkerung aufbringen. «Das Dorfleben ist ein Geben und ein Nehmen», so Hauert.

