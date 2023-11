Wenig Reisebudget: 8 günstige Destinationen für das Jahr 2024

Wer nächstes Jahr verreisen will, aber nur ein begrenztes Budget zur Verfügung hat, dem kommen diese Reisetipps sicherlich gelegen. Der Reiseverlag Lonely Planet stellt in seinem neuen Reiseführer Best in Travel 2024 Destinationen vor, die nicht allzu teuer und touristisch sind. Wir stellen eine Auswahl vor.