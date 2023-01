Wie teuer wird Skifahren noch?

Reiche jetzt deine Frage an die Tourismus-Experten ein.

20 Minuten trifft sich am Donnerstag zum Gespräch mit Jungfraubahn-CEO Urs Kessler und Tourismus-Professor Urs Wagenseil.

Gibt es in den Bergen bald nur noch Pisten mit Kunstschnee und wird Skifahren immer teurer?

Den Schweizer Skigebieten machen diese Saison der geringe Schneefall und die Temperaturen zu schaffen. Einige Skiorte mussten wegen der Schneeflaute gar vorübergehend den Betrieb einstellen . Gstaad liess den Schnee per Helikopter für die Talabfahrt einfliegen.

Was kostet das alles? Hat der Schweizer Nationalsport so überhaupt noch eine Zukunft oder wird Skifahren zum Luxussport? Sind dynamische Preise für den Skipass dann in allen Skigebieten normal?