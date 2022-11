Pratteln BL: Wenig VIP-Tickets verkauft – dem Eidgenössischem droht Millionenloch

Rund 400’000 Personen besuchten die Arena und grosse Festmeile in Pratteln. Der Bau der Infrastruktur für das ESAF verschlang Millionen.

Jubel vor vollen Rängen: Sportlich war das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln eine voller Erfolg.

Rund 400’000 Besuchende erlebten vom 26. bis zum 28. August das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln im Baselbiet. In einer Medienmitteilung des OK-Präsidialausschusses wurde nun gestern mitgeteilt, dass die Festlichkeiten wohl kostspieliger waren, als zu Beginn budgetiert. «Das Erreichen einer ausgeglichenen Festabrechnung stellt eine Herausforderung dar», heisst es in der Mitteilung. Das Organisationskomitee geht demnach von einem Defizit aus.