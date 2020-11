Auch ihren Followerinnen und Followern ist die Veränderung aufgefallen, wie die Luzernerin nun auf Instagram zeigt. Einige greifen sie deswegen sogar an.

So lockig waren ihre Haare zuvor.

Nach der Schwangerschaft litt die Luzerner Influencerin zunächst an Haarausfall, nun ist ihr einst lockiges Haar fast glatt.

Seit September ist Anja Zeidler (27) auf Instagram immer häufiger mit glatten oder welligen Haaren zu sehen – die Lockenpracht der Luzerner Selflove-Influencerin scheint verschwunden zu sein. Auch ihren Followerinnen und Followern ist dies aufgefallen. Einige haben sie deswegen gar per Privatnachricht kontaktiert, wie Zeidler nun in einem Instagram-Post zeigt.

«Lass mal wieder Locken!» oder auch angriffige Aussagen wie «was hat das mit Selbstliebe zu tun, wenn du täglich die Haare glättest?» sind darauf zu sehen. In der Caption ihres Posts erklärt Zeidler, weshalb ihr Look sich in den vergangenen Wochen geändert hat.