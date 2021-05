Folgebrand in Olten SO - Wenige Stunden nach Löscharbeiten – Dachstock geht erneut in Flammen auf

In der Nacht auf Freitag brannte in der Kreuzstrasse in Olten ein Dachstock. Verletzt wurde dabei niemand.

Es ist der zweite Brand in zwei Tagen – im selben Haus: Bereits in der Nacht auf Donnerstag brannte an der Kreuzstrasse in Olten ein Mehrfamilienhaus. Ein Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden dabei leicht verletzt. Durch das Feuer wurde auch der Dachstock der Nachbarliegenschaft in Mitleidenschaft gezogen. Und genau dieser Dachstock ging nun in der Nacht auf Freitag erneut in Flammen auf, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte.