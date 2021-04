Krawalle von Jugendlichen häufen sich in den letzten Wochen. Eine neue Studie des Meinungsforschungsinstituts Marketagent.com bestätigt nun deren Unmut gegenüber den Einschränkungen. Lediglich 40 Prozent der 14- bis 19-Jährigen finden die Massnahmen angemessen. Mit 44 Prozent stimmen auch die 20- bis 29-Jährigen den Massnahmen wenig zu. Bei der älteren Bevölkerung treffen diese hingegen auf breitere Akzeptanz: 55 Prozent der 50- bis 74-jährigen stufen sie als angemessen ein.

«Die Zahlen legen den Schluss nahe, dass der Unmut vor allem bei den Jüngeren zunimmt. Das mag zu den Bildern passen, die wir jüngst zu den Ausschreitungen in St. Gallen gesehen haben», sagt Martina Staub von Marketagent.com. Das heisse aber nicht, dass die Vorgaben nicht eingehalten würden. «Auch bei den Jüngeren ist der Anteil hoch, der die Massnahmen der Behörden befolgt». Bei den 14- bis 19-Jährigen seien es 79 Prozent, also eine klare Mehrheit.

Akzeptanz nimmt ab

Aber auch in der Gesamtbevölkerung nimmt die Akzeptanz ab. Während im Juni 2020 noch eine klare Mehrheit von 65 Prozent dafür war, sind es aktuell weniger als die Hälfte: Im März dieses Jahres befürworteten sie noch 48 Prozent. Auch fürchten sich mehr Befragte vor weiteren Einschränkungen durch eine dritte Welle. So waren es im Juni 2020 noch 34 Prozent, im März dagegen 38 Prozent. Die Pandemie löst zudem mehr Angst aus. Im Vergleich zum Juni gaben fünf Prozent Befragte mehr an, dass ihnen die aktuelle Corona-Situation Angst mache.