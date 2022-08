Deutscher Meister spart Strom : Weniger Beleuchtung, kaltes Händewaschen – Bayern reagieren auf Energiekrise

Die Stadionbeleuchtung der Allianz Arena wird in Zukunft verkürzte Zeit leuchten. Grund dafür ist die anhaltende Energiekrise.

Am vergangenen Samstag hat der FC Bayern mit dem Super-Cup den ersten Titel der Saison geholt.

Wird in Zukunft nur noch drei Stunden in der Dunkelheit leuchten.

Der FC Bayern München reagiert auf die Energiekrise. Laut «Sport Bild» wird die rote Aussenbeleuchtung der Allianz Arena nur noch drei statt bislang sechs Stunden ab Dunkelheit eingeschaltet. «Um unsere Ambitionen im Bereich der Nachhaltigkeit zu erfüllen, arbeiten wir ohnehin seit Längerem in verschiedenen Bereichen daran, den Verbrauch von Energie immer weiter zu reduzieren. Angesichts der aktuellen Krise haben wir diese Aktivitäten noch einmal verstärkt», sagte Finanz-Vorstand Jan-Christian Dreesen.

Kaltes Wasser auf der Toilette

Laut dem Bericht gibt es weitere Massnahmen des Fussball-Rekordmeisters in der Allianz Arena. Die mit Gas betriebene Rasenheizung wird auf Luft-Wärme-Pumpen umgestellt, den Strom liefern in der Arena verbaute Solarpanels. Zudem werden Lüftung und Klimatisierung im Stadion reduziert. Im Sommer wird weniger gekühlt, im Winter weniger geheizt. In den Toilettenbereichen gibt es nur noch Kaltwasser.