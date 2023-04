Preise belasten Portemonnaie, nächster Prämienschock droht

Weil die Teuerung die Budgets zunehmend belastet, wollen Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz beim Einkauf im Supermarkt sparen. Das schreibt die «SonntagsZeitung» , gestützt auf eine repräsentative Umfrage des Beratungsunternehmens Alix Partners. 68 Prozent der befragten 1000 Personen gaben an, wegen der steigenden Inflation besorgt zu sein. Das wirkt sich auf die geplanten Einkäufe aus. 42 Prozent gaben an, in diesem Jahr vermehrt Tiefpreisartikel kaufen zu wollen. Dagegen wollen 41 Prozent weniger Bio- und nachhaltige Artikel kaufen.