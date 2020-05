Studie am Unispital Zürich

Weniger Corona-Tote dank Blutverdünner?

Mediziner vermuten, dass eine Lungenembolie bei schweren Verläufen eine grosse Rolle spielt. Sie wollen nun eine Studie mit Blutverdünnern durchführen.

Mit einem üblichen Blutverdünner liesse sich das in vielen Fällen verhindern, sagt Nils Kucher vom Universitätsspital Zürich.

Erstaunlich häufig leiden Corona-Patienten an einer Lungenembolie. Das lässt die Forscher vermuten, dass diese bei schweren Verläufen eine grosse Rolle spielt.

Ein Team um Nils Kucher, Direktor der Klinik für Angiologie am Universitätsspital Zürich, hat die Krankengeschichte von 388 Corona-Patienten analysiert. Die Patienten wurden im Februar und März am Universitätsspital Mailand behandelt. Etwas fiel den Medizinern auf: Rund jeder Dritte, der entsprechend untersucht worden war, litt an einer Lungenembolie.