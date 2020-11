Am 6. Oktober 2020 kündigte das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic an , es habe mit der wissenschaftlichen Begutachtung eines ersten Impfstoffes begonnen.

Weltweit sind mehr als 145 Wirkstoffe in der Entwicklung, 6 gelten als «teilweise genehmigt». Weitere stehen in den Startlöchern.

Auch wenn weltweit an einer Impfung gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 geforscht wird und mit den Vakzinen von Moderna und Biontech die ersten Kandidaten bereits in den Startlöchern stehen: Noch gibt es keinen. Doch möglicherweise bietet auch die klassische Grippeimpfung einen Schutz, wie ein deutsch-niederländisches Forscherteam in einer Preprint-Studie berichtet, die noch nicht von anderen Experten begutachtet wurde.

Ein andere Gruppe von Wissenschaftlern berichtete im Juli in einer vorabgedruckten Studie , dass Erwachsene, die in den vergangenen fünf Jahren Impfstoffe etwa gegen Grippe, Masern-Mumps-Röteln (MMR), Hepatitis A oder B sowie Pneumokokken erhalten hatten, seltener positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden als Personen, die keinen dieser Impfstoffe erhalten hatten.

Gleich zwei Forscherteams zeigten, dass die Covid-19-Raten in jenen Regionen Italiens niedriger waren, in denen viele Erwachsene im Alter von 65 Jahren und älter einen Grippe-Impfstoff erhalten hatten. Eine Arbeit ist im Fachjournal «Vaccines» erschienen, die andere im «Journal of Medical Virology» .

In In-vitro-Modellen haben die Forschenden um Katharina L. Gössling von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität nachweisen können, «dass der vierwertige inaktivierte Grippeimpfstoff, der in den Niederlanden in der Grippesaison 2019/2020 eingesetzt wird, eine trainierte Immunantwort induzieren kann», heisst es in dem Paper. Weiter hätte sich gezeigt, dass sich die sogenannte Zytokinreaktion (siehe Box) verbessert.