Zivildienst nach Durchdiener-RS: Zehntausende Stunden fallen weg

Sie arbeiten in Spitälern , gehen für ältere Menschen einkaufen und helfen bei der Pflege, unterstützen Lehrpersonen im Schulalltag , befreien Wiesen und Wälder von schädlichen Neophyten. Und sie helfen auch sonst dort aus, wo Personal gerade Mangelware ist: Zivildienstleistende sind in vielen Branchen zu einer unersetzbaren personellen Unterstützung geworden.

Jetzt fallen aber jährlich Zehntausende Arbeitsstunden weg. Grund dafür ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom letzten November: Ein Zivi, der von der Durchdiener-Rekrutenschule in den Zivilschutz gewechselt hatte, gewann vor Gericht. Deshalb gilt jetzt eine neue Berechnungsgrundlage für die Diensttage im Zivildienst, wenn Rekruten die Durchdiener-RS abbrechen und in den Zivildienst wechseln (siehe unten).

900 Zivildienstleistende kontaktiert

Weil die Umsetzung des Urteils Vorlaufzeit benötigte, hat das Bundesamt für Zivildienst erst in den letzten Tagen Hunderte Zivildienstleistende kontaktiert: «Wir haben 700 Schreiben verschickt und zusätzlich mit 200 Betroffenen telefonisch Kontakt aufgenommen, etwa weil diese in einem laufenden Einsatz waren », sagt Thomas Brückner, Leiter Kommunikation beim Bundesamt für Zivildienst.

Wie viele Tage die 900 jungen Männer noch zu absolvieren gehabt hätten, ist abhängig davon, wie viele Diensttage sie bereits in der Armee geleistet haben. Brückner kann nicht sagen, in welchen Branchen diese künftig fehlen werden, denn: «Die Zivildienstleistenden entscheiden innerhalb bestehender Regeln selbst, wo sie ihren Dienst absolvieren wollen. Es ist per Gesetz so geregelt, dass sie dies in Branchen tun, wo Personalmangel herrscht.»