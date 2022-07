Gategroup-Chef Schmitz : «Weniger Essen auf dem Flug oder nur Wasser» – darauf musst du dich vorbereiten

Das Reisechaos ist derzeit omnipräsent. Neben liegengebliebenen Koffern müssen Passagiere teilweise auch auf Mahlzeiten verzichten. Gategroup-Chef Christoph Schmitz erklärt, woran das liegt.

Dies liegt an weltweiten Lieferengpässen.

Es fehlen «regelmässig bestimmte Champagner- oder gewisse Biersorten». Dies sagt Christoph Schmitz, Chef des Airline-Caterers Gategroup mit Sitz in Glattburgg ZH. Bei der Swiss habe es bislang keine solchen Probleme gegeben, ergänzt der 56-Jährige im Interview mit CH-Media (Bezahlartikel).

Bei Flugausfällen oder -verschiebungen könne man meistens umdisponieren. «Schlimmstenfalls gibt es weniger Essen auf dem Flug oder nur Getränke oder gar nur Wasser auf Kurzstreckenflügen.» Solche Probleme gebe es «immer mal wieder und wird es wohl weiterhin geben in den nächsten Monaten». Dies sei auf weltweite Lieferengpässe und Transportverspätungen zurückzuführen. Grösstenteils hänge dies nicht mit dem Personalmangel zusammen.

Das mit dem Tomatensaft «ist Fakt»

Auch Gategroup musste während der Corona-Krise Stellen streichen. Waren es vor der Pandemie 50’000 Angestellte, so sind es heute nach einem zwischenzeitlichen Abbau von 20’000 Stellen wieder etwa 37’000 Personen, die für das Unternehmen tätig sind. Schmitz betont aber, dass das derzeitige Flugchaos «in der Regel nicht mit dem Catering zu tun» hat.

Der CEO hat dann auch noch eine Antwort auf die Frage, die sich wohl jeder und jede immer mal wieder stellt: Stimmt es, dass an Bord so viel nach Tomatensaft gefragt wird? «Das ist ein Fakt.» Dies, weil die Geschmacksnerven auf 10’000 Metern Höhe weniger gut funktionierten, führt Schmitz aus. Da sei die Lust auf «Getränke mit höherem Salz- oder Gewürzanteil grösser». Deshalb würden auch die Mahlzeiten stärker gewürzt als Beispielsweise in einem Restaurant.