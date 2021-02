Von 428’000 Personen, welche die zweite Dosis erhalten haben, erkrankten nach einer Woche nur 63 Personen oder rund 0,01 Prozent an Corona.

«Das Ansteckungsrisiko ohne Impfung ist elf Mal höher als mit», so die Forscher. Die Effektivität des in Israel verwendeten Impfstoffs wird so auf 92 Prozent geschätzt.