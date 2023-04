Statistik 2022: Weniger Jugendgewalt – aber immer mehr Beschuldigte sind jünger als 15

13-Jährige mit mehr Gewaltdelikten

Laut der Oberjugendstaatsanwaltschaft waren 42 Prozent der Beschuldigten jünger als 15 Jahre alt. Vor allem eine Altersklasse sticht negativ hervor: Bei den 13-Jährigen stieg die Delinquenzrate – wie schon in den letzten drei Jahren – weiter an. Bei den anderen Alterskategorien, insbesondere bei den 16- bis 17-Jährigen, war die Zahl der eines Gewaltdeliktes beschuldigten Jugendlichen hingegen rückläufig.

Auch im vergangenen Jahr richtete sich die Jugendgewalt vornehmlich gegen andere Jugendliche. Gefährliche Gegenstände, insbesondere legale und illegale Messer, spielten in rund 20 Prozent der Fälle eine Rolle. Das Smartphone, sei es für Filmaufnahmen oder als Online-Planungsmittel, kam in jedem fünften Fall zum Einsatz.

Während die Zahl der Gruppendelikte zurückging, nahm die Zahl der Einzeltaten zu. Ihr Anteil lag bei 45,5 Prozent. 45 Prozent der Delikte fanden am Tag statt, 20 Prozent in der Nacht. Obwohl jedes dritte Delikt im öffentlichen Raum stattfand, stieg der Anteil an Gewaltstraftaten an Schulen mit 12,2 Prozent zum ersten Mal seit 2018 wieder an.