Abstimmung in Basel-Stadt : Weniger Steuern für alle – und doch ist ein linkes Bündnis dagegen

In Basel-Stadt sollen die Steuern für alle sinken– also Menschen mit geringem bis hohem Einkommen, Familien, Paare ohne Kinder sowie Einzelpersonen. Der Kanton stimmt am 12. März über die Vorlage ab.