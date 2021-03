Wie in den meisten Schweizer Spitälern, wurden auch auf der Geburtenabteilung des Spitals du Jura in Delsberg JU Besuche praktisch verboten. Dies um die Säuglinge und Mütter vor dem Covid-19-Virus zu schützen. Im jurassichen Spital spricht man von einem positiven Nebeneffekt: Die Zahl der Mütter, die ihre Babys stillen können ist seither gestiegen und die Babys schlafen besser. Wegen des ausbleibenden Besuchs, sollen Mutter und Kind weniger gestresst sein. Im Spital in Delsberg wird die aktuelle Regelung deshalb beibehalten. Und auch in den Berner Spitälern spielt man mit dem Gedanken, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Sie hat bei verschiedenen Geburtsstationen im Kanton nachgefragt. Der Tenor sei positiv.