Existenzängste, Schulden und Tabuisierung: Diese Corona-Kombi macht Sexarbeiterin Tanja* (30) das Leben schwer. Denn Bordelle, Swingerclubs, und ähnliche Erotik-Betriebe sind in den meisten Kantonen bereits geschlossen, in anderen steht die Schliessung kurz bevor. Tanja kann das nicht nachvollziehen: «Bei meinen Dienstleistungen befolge ich ein striktes Schutzkonzept.»

Die Massnahmen einzuhalten, sei für die Ungarin kein Problem. «Ich arbeite in einem privaten Studio und habe schon vor Corona sehr auf Sauberkeit geachtet», sagt Tanja. Gemäss dem geltenden Schutzkonzept trage sie, ebenso wie ihre Kunden, die ganze Zeit Maske. Regelmässig desinfiziere sie sich die Hände, lüfte und putze das Zimmer nach jedem Kunden. Zudem würde vor jedem Kontakt geduscht. «Wir erfassen die Kontaktdaten der Kunden und müssen diese sogar verifizieren», so Tanja. Das seien strengere Regeln, als für Tattoo-Studios oder Restaurants gelten.

An der Prostitution hängen Existenzen

Tanja versteht die Ungleichbehandlung nicht. «Corona ist keine sexuell übertragbare Krankheit. Es handelt sich zwar um eine körpernahe Dienstleistung, aber im Supermarkt ist es nicht sauberer als im Puff.» Sie liesse sich wöchentlich auf das Coronavirus testen, bisher sei sie immer negativ gewesen. Die Polizei habe sie schon mehrmals kontrolliert. Nie hätte es etwas zu beanstanden gegeben. «Warum müssen viele Betriebe schliessen? In der Politik interessiert es niemanden, dass auch in unserer Branche Existenzen gefährdet sind. Wir fühlen uns im Stich gelassen.»

«Bei einer Schliessung muss ich zurück nach Ungarn»

Sie bietet ihre Dienste zurzeit nur im Kanton Aargau an, da dort die Sexarbeit in Etablissements nach wie vor erlaubt ist. Falls im Aargau sowie den restlichen Kantonen eine Schliessung der Sex-Betriebe angeordnet wird, bleibe ihr keine andere Wahl, als zurück in ihre Heimat in Ungarn zu gehen.