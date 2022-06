Frohe Botschaft : «Wenn alles gutgeht, werde ich Vater» – Nadal bestätigt Baby-News

Rafael Nadal und seine Ehefrau María Francisca Mery Perelló werden erstmals Eltern. Das verkündet der 36-jährige Spanier auf Instagram.

Grand Slam Nummer 22: Nadal triumphiert am French Open. Video: SRF

Darum gehts

Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal schirmt sein Privatleben so gut es geht aus den Medien ab. Doch kürzlich berichtete die spanische Zeitschrift «iHola!», dass der Sandplatzkönig und seine Ehefrau María Francisca Mery Perelló ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Grund für die Annahme sind Bilder des Paares an Bord eines Bootes, wo Perelló in Badeanzug und etwas rundlichem Bauch zu sehen ist.

Nun musste sich der 36-jährige Mallorquiner wohl oder übel dazu äussern. Auf Instagram schrieb er: «Ich bin es nicht gewohnt, über mein Privatleben zu sprechen, weil ich bereits genug ausgesetzt bin.» Und etwas weiter unten die Bestätigung: «Wenn alles gutgeht, werde ich Vater.» Der Spanier geht aber nicht davon aus, dass der Nachwuchs seine berufliche Laufbahn verändern wird.

Rafael Nadal posiert mit der French-Open-Trophäe und seiner Ehefrau María Francisca Mery Perelló. REUTERS

In Wimbledon dabei

Ausserdem gab der 22-fache Grand-Slam-Sieger bekannt, dass er trotz grosser Fussprobleme vor hat, beim Rasen-Klassiker in Wimbledon anzutreten. «Meine Absicht ist es, in Wimbledon zu spielen. Die Behandlungen und die Trainingswoche geben mir Hoffnung, dass es eine Chance gibt. Und ich würde nicht hinreisen, wenn ich nicht die Absicht hätte, zu spielen», sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz auf seiner Heimatinsel Mallorca.

Am 27. Juni beginnt in London das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres, zuvor hatte Nadal bereits das Australien und das French Open gewonnen. Am Montag will der 36-Jährige nach London fliegen, ein Showspiel in Hurlingham bestreiten und eine Woche trainieren, um zu sehen, «ob es möglich ist».

Nur zwei Tage nach seinem 14. Sieg am French Open hatte sich Nadal in Barcelona wegen seiner chronischen Schmerzen im linken Fuss einer pulsierten Radiofrequenztherapie unterzogen. Die betroffenen Fussnerven würden mit dieser Behandlung betäubt und könnten den Schmerzreiz nicht mehr zum Gehirn weiterleiten, hiess es. Nadal leidet seit einigen Jahren am Müller-Weiss-Syndrom, einer seltenen und degenerativen Erkrankung.

Nadal hatte sich in Paris nach eigenen Angaben vor jedem seiner sieben Spiele Spritzen gegen die Beschwerden geben lassen. Er verriet auch, dass er während des gesamten Turniers entzündungshemmende Mittel genommen habe. Das könne aber keine Dauerlösung sein, betonte er. Beim Turnier in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) will Nadal das Prozedere von Paris auf keinen Fall wiederholen.

My 20 Minuten