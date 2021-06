Luzern - «Wenn andere Gruppen Gegendemos starten, kann die Situation eskalieren»

Die Gruppierung RESolut ruft nun zu einer Gegenkundgebung auf. Sie will verhindern, dass es in Luzern zu einer Demonstration wie hier in Rapperswil kommt.

Am Samstag soll in Luzern eine Corona-Demo stattfinden. Eine Bewilligung dafür liegt nicht vor.

Am Samstag soll in der Stadt Luzern eine Corona-Demo stattfinden. «Zusammen sind wir stark – Zusammen sind wir viele!», heisst es dazu in einem Telegram-Kanal. Gegen die geplante Demo regt sich nun Widerstand: Seit Monaten finden in diversen Städten Corona-Demos statt, teilt die ausserparlamentarische linke Gruppe RESolut mit. Aktionen seien unbewilligt und auch Hygienemassnahmen würden nicht eingehalten. «Dennoch werden die Demos geduldet. Es ist an der Zeit, dass sich die Zivilbevölkerung gegen dieses unsolidarische Verhalten wehrt», schreibt die Gruppe. Auch in Luzern wird jeden Montag bei sogenannten Abendspaziergängen demonstriert.