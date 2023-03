Bern: Mann (24) belästigt Polizistin sexuell

In beiden Fällen kassierten die Beschuldigten unbedingte Geldstrafen.

In beiden Fällen kassierten die Beschuldigten unbedingte Geldstrafen.

Die Berner Staatsanwaltschaft hat zuletzt gleich zwei Personen schuldig gesprochen, weil sie Polizistinnen sexuell belästigt oder in derber Weise beschimpft haben.

Polizistinnen müssen sich bei ihren Einsätzen so einiges anhören. Das zeigen zwei Fälle, die sich beide im vergangenen Herbst in der Stadt Bern zugetragen haben.

Anfang September wurde die Berner Kantonspolizei wegen Nachtruhestörung ins Liebefeld-Quartier gerufen. Vor Ort stiess sie auf eine Gruppe junger Männer, die Alkohol konsumierte und laut sprach. Die Störenfriede wurden in der Folge zur Ruhe ermahnt und weggewiesen. Das schien sie aber nicht weiter zu beeindrucken: Etwas mehr als eine Stunde später – gegen halb sechs Uhr morgens – musste die Patrouille wegen derselben Gruppe erneut anrücken.

Sexistische Entgleisungen

Einer der Männer legte dabei ein besonders sexistisches Gebaren an den Tag, wie dem Strafbefehl gegen den 24-Jährigen zu entnehmen ist. Als ihm die Polizistin eine Ordnungsbusse in die Hand drückte, fragte er sie: «Wenn bisch z’letschte Mal richtig gf**** worde?» Es folgten weitere derbe Aussagen wie «Bruchsch es mou wieder» oder «I cha der’s bsorge und i mache dir’s sogar gratis». Die Rechtsmittelbelehrung quittierte der Berner mit den Worten: «Für das han i mi Schwanz.» Die verbalen Entgleisungen kommen ihn teuer zu stehen: Neben weiteren Delikten hat ihn die Berner Staatsanwaltschaft wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe von 750 Franken sowie Buss- und Gebührengeldern in Höhe von 1000 Franken verurteilt.