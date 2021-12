Leere Gestelle in der Schweiz?  – «Wenn China ganze Häfen unter Quarantäne stellt, läuft nichts mehr»

Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch sagt, was auf uns zukommt.

Der Weltwirtschaft droht Gefahr durch einen Lockdown in China.

20 Minuten hat mit Rudolf Minsch gesprochen. Der Chefökonom von Economiesuisse, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft, sagt, ob die Gestelle bei uns immer leerer werden und was Omikron für die Lieferketten bedeutet.

Herr Minsch, wie angespannt ist die Situation beim Güterverkehr aus China?Die Lieferengpässe haben sich seit November nochmals verschlimmert. Problematisch ist, wenn es nun vermehrt zu grossen Lockdowns in China kommt und viele Menschen in Quarantäne sitzen. Hält die Volksrepublik weiter an ihrer Corona-Strategie fest, ist es wahrscheinlich, dass viele Bezirke nun dichtgemacht werden.