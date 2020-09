«Die Outfits müssen zum Auto passen»

Es gibt unzählige Insta-Accounts mit Autobildern, was macht du anders?

Der Lamborghini Countach gehörte in den 70ern zu den schnellsten Autos der Welt. Es dauerte einige Zeit, bis Anita mit diesem Sammlerstück posieren durfte.

Mit der Original Rallye-Version des Audi Ur-Quattro, zur Verfügung gestellt von der AMAG, traf 20 Minuten die Schweizer Instagrammerin Anita Jovanovic, alias Jah_Nita, in Lausanne zum Interview.

Es braucht einiges an Vorbereitung und Zeit. Zuerst gilt es mal die Autos zu finden – da ist auch oft Zufall und Glück im Spiel. Die Besitzer der Autos müssen dann auch einverstanden sein, wenn wir ein Foto machen mit ihren Autos. Dann muss ich mir überlegen, welches Outfit zum Auto passt. Schwierig ist es vor allem im Winter, weil dann kaum noch exklusive Autos auf den Strassen zu sehen sind, deshalb planen wir viel im voraus, damit wir auch in den Wintermonaten noch Material haben.

Als ich die ersten Bilder vom Ur-Quattro gesehen habe, hatte ich das Outfit sofort im Kopf. Für den Look habe ich mich an den Farben der Karosserie orientiert – glücklicherweise fand ich alle Teile für mein Outfit in meinem Kleiderschrank.