«Wenn das öfter vorkommt, müssen wir über ein Ticket sprechen»

35 Kommentare

Kommentar erfassen

Echt schön 14.06.2020, 13:28 Was für eine schöne und erfrischende Geschicte in Griesgrämer Zeiten, wie diesen! Ich finds richtig toll vom Buschauffeur, dass er diesen tierischen Gast mitfahren lässt und sicherl auch sehr zur Freude der anderen Fahrgäste..Ich hoffe jedenfalls für das härzige Büsi, dass es noch lange seinen Bus-Reisli fröhnen und nachgehen darf. Ein Lob an den Buschauffeur und danke für diesen Aufsteller, gerne mehr davon! 46 Kommentar melden Kommentar erfassen

Formi400 14.06.2020, 13:21 gemäss Vorschriften ZVV: Kleine Hunde, Katzen und ähnliche zahme Kleintiere mit Risthöhe bis 30 cm dürfen in Taschen, Körben und anderen geeigneten Behältern gratis mitreisen. Wofür haben wir eigentlich noch Vorschriften? Macht ja jeder irgendwie was er will. 10 Kommentar melden Kommentar erfassen