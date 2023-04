Unternehmen stellt Plüschtierklone von Haustieren her

Die Pampanga Teddy Bear Factory stellt Nachbildungen von Haustieren her. Das soll die Kundinnen und Kunden nach dem Verlust eines geliebten Haustieres trösten.

Darum gehts Das Unternehmen des philippinischen Spielzeugherstellers David Tan fertigt Nachbildungen von Haustieren an.

Aus Draht, Kunstfell und Füllmaterial werden die Plüschtiere anhand von Fotos hergestellt.

Das Angebot ist sehr beliebt, und die Pampanga Teddy Bear Factory wird mit Aufträgen überhäuft.

Der philippinische Spielzeughersteller David Tan stellt Klone von verstorbenen Haustieren seiner Kunden und Kundinnen her – aus Plüsch. Anhand von Fotos fertigen er und sein 20-köpfiges Team in der Pampanga Teddy Bear Factory aus Draht, Kunstfell und Füllmaterial Nachbildungen von Haustieren an.

Damit ist Tan sehr erfolgreich und wird zurzeit von Bestellungen überschwemmt, wie «Reuters» berichtet. Das führt er unter anderem darauf zurück, dass seine Kunden und Kundinnen ihr verstorbenes Haustier so noch um sich haben können, ohne den «Ekelfaktor», der da wäre, wenn man tatsächlich das tote Tier ausstopfen würde.

Herstellung kostet etwa 58 Franken und dauert ein bis zwei Tage

Hergestellt werden vor allem Hunde, Katzen, Hamster und Kaninchen und jedes Plüschtier kostet umgerechnet etwa 58 Franken. Für Jaja Lazarte (38) habe sich der Preis für die Erinnerung an ihren Shih Tzu gelohnt. «Obwohl die Asche meines Hundes hier ist und ich die Erinnerungen an ihn habe, ist es so viel besser, etwas zu sehen, das ihm wirklich ähnelt», sagt sie.

Ursprünglich stellte die Fabrik Kleidungsstücke her. Als Tan jedoch entdeckte, dass einer der Schnittmuster sich mit der Herstellung von Plüschtieren auskannte, beauftragte er ihn mit einem neuen Projekt. Die Plüschtiere haben anfangs nicht so realistisch ausgesehen, doch im Laufe der Jahre habe sich die Qualität verbessert, so Tan. Heute habe die Fabrik ihre Technik zur Herstellung der «Haustierklone» perfektioniert. «Wir haben Glück, dass wir das richtige Team mit den richtigen Fähigkeiten zusammengestellt haben», sagt er.

Es dauere ein bis zwei Tage, bis die Plüschtiere fertig seien. Die Kunden und Kundinnen schicken dem Team Fotos des Tieres, die Hunderasse und die Masse. Danach werde ein Muster von Hand angefertigt, der Stoff zugeschnitten und zusammengenäht. Daraufhin folge die Einrahmung mit Draht und die Füllung. Damit die Plüschtiere realistisch aussehen, werden sie mit einer Airbrush bemalt, worauf genau auf die Musterung des Fells geachtet werde.

