«Tiere, vor allem Hunde, werden viel wahrscheinlicher vergiftet als Menschen, da sie am Ufer grössere Mengen Wasser trinken (wo die Konzentration von Cyanobakterien im Allgemeinen höher ist) und nach dem Schwimmen ihr Fell lecken», heisst es auf eawag.ch.

Wie bereits in früheren Jahren um diese Zeit, haben sich durch den Wind absterbende Blaualgen im Bereich der Badi Hüttwilen angesammelt.

«Wir bitten Hundehalter, darauf zu achten, dass ihre Tiere in der Nähe der Blaualgenansammlung kein Seewasser trinken», heisst es auf der Webseite der Gemeinde Hüttwilen. Durch den Wind haben sich absterbende Blaualgen im Bereich der Badi Hüttwilen angesammelt. Das Problem ist aus früheren Jahren bereits bekannt. «Es handelt sich hauptsächlich um die Gattung Lyngbya, etwas weniges an Anabena und Microcystis. Diese Algen können Algentoxine (Gifte) ausscheiden, die für Tiere gefährlich sein können», heisst es weiter. Nebst der Warnung auf der Gemeinde-Webseite wurden auch im Bereich der Badi Warnschilder aufgestellt und an den Robidog-Kästen Hinweise angebracht.