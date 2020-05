Neu zum Streamen

Wenn der eigene Sohn unter Mordverdacht steht

Chris Evans als Vater eines mutmasslichen Mörders, die Dreamworks-Trolls sind samt Kulleraugen und Haartollen zurück – das und weiteres gibts neu zum Streamen.

«Defending Jacob»

Staatsanwalt Andy Barber (Chris Evans) wird mit einem Verbrechen im engsten Umfeld konfrontiert: Sein 14-jähriger Sohn Jacob (Jaeden Martell) soll einen Mitschüler erstochen haben. In den Augen der Nachbarschaft ist er ein Mörder, Jacob behauptet aber unschuldig zu sein.

Evans sieht in sich seinen Vater

«Es war ein bisschen beunruhigend. Wenn Andy mit seiner Krawatte in der Küche steht und sich einen Kaffee macht, dann fühlt es sich an, als würde ich meinem Dad zusehen. Ich bin alt», so Evans gegenüber «Esquire». Für seine Rolle habe der 40-Jährige sich von der Beziehung zu seinem Vater inspirieren lassen.