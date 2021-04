Bauernhaus-Brand in Brittnau AG : «Wenn der Hund nicht gebellt hätte, wäre ich jetzt nicht mehr da»

In der Nacht auf Freitag brannte in Brittnau AG ein ehemaliges Bauernhaus komplett nieder. Zu den Bewohnern gehört auch Béatrice Lehner. Ohne ihre Hündin, glaubt sie, wäre sie den Flammen wohl nicht entkommen.

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

In Brittnau AG brannte in der Nacht auf Freitag ein ehemaliges Bauernhaus.

Am Freitag ist in Brittnau AG ein ehemaliges Bauernhaus komplett niedergebrannt.

Béatrice Lehner hat ihr gesamtes Hab und Gut verloren: In der Nacht auf Freitag brannte das ehemalige Bauernhaus in Brittnau AG, in dem sie wohnte, komplett nieder. «Ich habe nichts mehr. Die Kleider, die ich trage, haben mir liebe Menschen gespendet – sonst würde ich jetzt im Pyjama dastehen», sagt die 61-Jährige im Interview mit Tele M1.